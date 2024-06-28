صانع تحف فيتنامي يهدي بوتين "بورتريه" فريدا من نوعه

أهدى صانع التحف الفيتنامي دونغ شوان بينه، من سكان مدينة هوشي منه (60 عاما) لوحة "بورتريه" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الفسيفساء المصنوعة من قشر جوز الهند.

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صرحت بذلك نغوين ثي ثو دات، مديرة فرع هانوي لمعهد اللغة الروسية الذي يحمل اسم شاعر روسيا العظيم ألكسندر بوشكين، التي تابعت: "لقد طلبنا من نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنينكوف أن ينقل هديتنا إلى الرئيس الروسي، وقال إنه سيفعل ذلك بالتأكيد".

وقد درس صانع التحف دونغ شوان بينه في مدرسة كراسنودار العليا للطيران العسكري ليصبح طيارا مقاتلا على طراز "ميغ 21"، إلا أنه لم يتمكن من إكمال دراسته بسبب مشكلات صحية ألمت به، وعاد إلى وطنه، حيث حصل على التعليم العالي في أحد التخصصات المدنية.

وعندما علم دونغ شوان بينه أن الرئيس بوتين سيأتي إلى فيتنام أرسل على الفور لوحته إلى هانوي على متن طائرة إلى معهد اللغة الروسية بالمدينة على أمل أن تصل إلى الرئيس الروسي، وتتابع نغوي نثي ثو دات: "إنها صورة أصلية للغاية، ومن الواضح أنها صنعت بحب. يشيد الجميع بها عندما يرونها، مفعمة بالحيوية للغاية، ويظهر فيها الرئيس بوتين طبيعيا للغاية. إن صانع التحف من مدينة هوشي هو الوحيد في فيتنام الذي يصنع اللوحات والهدايا التذكارية المختلفة من قشور جوز الهند".

وبالفعل التقى دميتري تشيرنينكو الذي كان ضمن الوفد الروسي خلال زيارة فيتنام بموظفي معهد اللغة الروسية، وحصل على اللوحة ليسلمها إلى الرئيس بوتين.

المصدر: تاس