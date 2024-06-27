بالفيديو.. منجم في ولاية إلينوي الأمريكية يتسبب بانهيار أحد الملاعب ويبتلع منتصفه

تسبب منجم في ولاية إلينوي الأمريكية بانهيار أحد الملاعب، وابتلع منتصف الملعب وعامود إنارة ضخما، وخلق حفرة يبلغ عرضها حوالي 100 قدم وعمقها من 30 إلى 50 قدما.

ووقع الانهيار في وسط متنزه غوردون مور في ألتون بولاية إلينوي، الواقع فوق منجم للحجر الجيري، وفقا لتقارير محلية.

وأظهرت المقاطع المصورة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأرض تنهار فجأة، مخلفة وراءها حفرة ضخمة.

Impressionnante séquence provenant d'une vidéo de surveillance montrant l'effondrement, ce mercredi, d'une mine sous un terrain de football américain à Alton, dans l'Illinois (USA)



Résultat : une doline de 30m de large et 10m de profondeur



Plus d'infos : https://t.co/bksKxTAm7epic.twitter.com/7D4C9X1ijH — Astropierre (@astropierre) June 27, 2024

وقالت شركة Alton Parks and Recreation إن حديقة غوردون مور تم إغلاقها أثناء إجراء التحقيق.



وقال ممثل شركة New Frontier Materials: "لم يصب أحد في الحادث، الذي تم إبلاغ المسؤولين في إدارة سلامة وصحة المناجم به وفقا للوائح المعمول بها"، مؤكدا أن "السلامة هي على رأس أولوياتنا، سنعمل مع المدينة لمعالجة هذه المشكلة بأسرع ما يمكن وبأمان قدر الإمكان لضمان الحد الأدنى من التأثير على المجتمع".

This was insane to see and drone in person. A sinkhole developed in Gordon Moore City Park in Alton, IL due to a collapsed mine. #mowx#ilwx#stlwx#4FirstAlert@shoshana_stahl covered the story -> https://t.co/U9EeV8aU90pic.twitter.com/CZQEiv6uDw — Leah Hill ⚡️ 👍 (@leahwx4) June 27, 2024

المصدر: "مترو"