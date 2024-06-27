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بالفيديو.. منجم في ولاية إلينوي الأمريكية يتسبب بانهيار أحد الملاعب ويبتلع منتصفه

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بالفيديو.. منجم في ولاية إلينوي الأمريكية يتسبب بانهيار أحد الملاعب ويبتلع منتصفه
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تسبب منجم في ولاية إلينوي الأمريكية بانهيار أحد الملاعب، وابتلع منتصف الملعب وعامود إنارة ضخما، وخلق حفرة يبلغ عرضها حوالي 100 قدم وعمقها من 30 إلى 50 قدما.

ووقع الانهيار في وسط متنزه غوردون مور في ألتون بولاية إلينوي، الواقع فوق منجم للحجر الجيري، وفقا لتقارير محلية.

وأظهرت المقاطع المصورة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأرض تنهار فجأة، مخلفة وراءها حفرة ضخمة.

وقالت شركة Alton Parks and Recreation إن حديقة غوردون مور تم إغلاقها أثناء إجراء التحقيق.

وقال ممثل شركة New Frontier Materials: "لم يصب أحد في الحادث، الذي تم إبلاغ المسؤولين في إدارة سلامة وصحة المناجم به وفقا للوائح المعمول بها"، مؤكدا أن "السلامة هي على رأس أولوياتنا، سنعمل مع المدينة لمعالجة هذه المشكلة بأسرع ما يمكن وبأمان قدر الإمكان لضمان الحد الأدنى من التأثير على المجتمع".

المصدر: "مترو"

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