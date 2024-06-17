ليبيا.. 1650 إصابة أثناء ذبح الأضاحي

قالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إن مستشفيات الحروق والتجميل والمراكز الطبية استقبلت 1650 حالة إصابة نتيجة الاستعمال الخاطئ لأدوات ذبح الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى.

وأوضح بيان الحكومة أن مستشفيات الجلاء ببنغازي والحروق والتجميل بطرابلس ومركز مصراتة الطبي فقط استقبلت هذا العدد من الإصابات المسجلة جراء الاستخدام الخاطئ للسكاكين وآلات التقطيع.

وفي صرمان، أعلن مستشفى صرمان العام، مساء الأحد، استقبال أكثر من 20 مصابا بجروح متفاوتة بوحدة الإسعاف والطوارئ خلال أول أيام عيد الأضحى، موضحا أن الإصابات كانت متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة، وأن أغلب الحالات أجريت لها عمليات خياطة جروح.

وفي مصراتة، ارتفعت أعداد المصابين جراء الاستخدام الخاطئ لأدوات ذبح الأضاحي في المدينة إلى 330 حالة.

المصدر: RT