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لقية نادرة في قبو قصر أول رئيس للولايات المتحدة

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لقية نادرة في قبو قصر أول رئيس للولايات المتحدة
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عثر علماء الآثار خلال عمليات الصيانة والترميم الجارية في قصر جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، على جرار فيها فواكه تعود إلى القرن الثامن عشر.

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وتشير مجلة نيوزويك، إلى أن العلماء عثروا على هذه الأواني في سرداب القصر (القبو).

وتقول: "أثناء عمليات الترميم في القصر الواقع في عقار تاريخي بولاية فرجينيا، عثر الباحثون في السرداب على 35 وعاء زجاجيا، تعود للقرن الثامن عشر".

ووفقا للمجلة، 29 وعاء من أصل 35 بقيت سليمة فيها فواكه وثمار بحالة جيدة، يقدر عمرها بحوالي 250 عاما.

وتشير المجلة، إلى أنه سبق أن عثر الباحثون في هذا السرداب على زجاجتين تحتويان على سائل مع الكرز الحامض.

وقد قرر الباحثون أخذ محتويات هذه الأواني وتجميدها لدراستها لاحقا.

المصدر: نوفوستي

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