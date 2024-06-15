صفعه مرارا وتكرارا.. صياد ينقذ رجلا قرر الانتحار وزوجته في مياه نهر جومتي جنوب الهند (فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة قيام أحد الصيادين في الهند بصفع رجل عدة مرات بعدما قرر القفز رفقة امرأة في نهر جومتي في سلطانبور بولاية أوتار براديش جنوب الهند.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "free press journal" الهندي، أشارت التقارير إلى أن الزوجين قررا القفز في نهر جومتي في سلطانبور بولاية أوتار براديش الهندية لوضع حد لحياتهما ولكن تم إنقاذهما في الوقت المناسب من قبل صيادين.

ويضيف الموقع أن صيادا سحب الرجل من المياه وصفعه مرارا وتكرارا عقابا له على تصرفه الأحمق.

ويضيف الموقع الهندي أنه وفي مكان قريب من عملية إنقاذ الرجل كان صيادون على الجانب الآخر يساعدون امرأة على الخروج من المياه.

ووفق المصدر ذاته أثار فعل الصياد جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند.

المصدر: وسائل إعلام هندية