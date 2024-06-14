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أوزبكستان.. احتجاز محتفلين بسبب سباق على 200 دولار! (فيديو)

متفرقات

أوزبكستان.. احتجاز محتفلين بسبب سباق على 200 دولار! (فيديو)
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ذكرت مواقع إعلام أوزبكستانية أن الشرطة احتجزت بعض المشاركين في موكب زفاف بعد أن تسببوا بفوضى وتصادم عدة سيارات خلال حركة الموكب.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن العريس في إحدى القرى الأوزبكستانية أراد أن يخلق جوا من المرح خلال حركة موكب الزفاف، ووعد بدفع 200 دولار لأول شخص يصل بسيارته إلى منزل العروس، وخلق ذلك جوا من الفوضى أثناء حركة الموكب واصطدمت عشرات السيارات ببعضها.

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ونتيجة للحادثة حضرت الشرطة وألقت القبض على بعض المشاركين في الموكب، وتقرر احتجازهم لمدة 15 يوما بتهمة إثارة الفوضى على الطرقات.

المصدر: NTV/Telegram

 

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