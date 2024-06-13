ألمانيا.. عمال يعثرون على كنز أثناء تركيب خط صرف صحي (صورة)

عثر عمال بناء على كنز ثمين من العملات المعدنية أثناء قيامهم بأعمال ترميم وتركيب خط صرف صحي جديد في مزرعة ببلدة فيتن Witten شرق وسط ألمانيا.

وفقا لموقع "live science" يحتوي الكنز على 285 قطعة نقدية يعود تاريخها إلى ما بين عامي 1499 و1652 والتي من المحتمل أنها كانت مملوكة لرئيس بلدية في القرن السابع عشر.

ويتكون الكنز من مزيج من العملات الفضية كبيرة الحجم بما في ذلك عملات تالرز سكتها الإمبراطورية الرومانية المقدسة وقطع أجنبية أخرى.

وتشكل العملات السكسونية الإقليمية الغالبية العظمى من الاكتشاف مع وجود بعض القطع النادرة مثل عملات "شريكنبرغ غروشن" (Schreckenberg groschen) و"سكودو" إيطالية (Scudo) من عام 1630، و"تاليرو" (Tallero) من عام 1620 سكتها دوق توسكانا الأكبر (grand duke of Tuscany).

ويعتقد الخبراء أن الكنز قد تم دفنه على الأرجح بعد نهاية حرب الثلاثين عاما (1618 إلى 1648) وهو الصراع الذي دار إلى حد كبير في أوروبا الوسطى وأدى إلى مقتل ما يقدر بنحو 8 ملايين شخص.

وخلص الخبراء إلى أن الكنز دفنه يوهان دوندورف عمدة ويتين في أواخر العام 1660، وهو من أغنى سكان المدينة.

وأشار موقع "live science" إلى أنه وأثناء رئاسة دوندورف للبلدية كانت ويتين مدينة تخمير ثرية للغاية أثناء وبعد حرب الثلاثين عاما.

وقدرت المحكمة ممتلكاته بعد وفاته بنحو 2500 عملة فضية و500 عملة ذهبية، كان يخفيها في جميع أنحاء منزله.

/ live science

المصدر: "live science"