فرنسا.. أحد المارة يقبض على مطلوب بعد فشل شرطيتين بالسيطرة عليه (فيديو)
Sputnik
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في حادثة طريفة فشلت شرطيات في مدينة مرسيليا الفرنسية في القبض على أحد المطلوبين، فيما تمكن أحد المارة من القبض عليه بدلا منهن.
ووثق مقطع فيديو لاقى سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعض الأحزاب السياسية التي قالت إن رجلا مدنيا واحدا أعزل غير مدرب كان أكثر كفاءة من شرطيات متدربات ومدججات بالأسلحة.
شرطيات في مدينة مرسيليا الفرنسية يفشلن في القبض على أحد المطلوبين فمرّ شخص من عندهم صدفة واعتقله بدلاً منهن.— إياد الحمود (@Eyaaaad) June 11, 2024
المقطع لاقى سخرية من بعض الأحزاب التي قالت بأن رجل مدني واحد أعزل غير مدرب كان أكثر كفاءة من شرطيات متدربات ومدججات بالأسلحة.pic.twitter.com/x5V4ycYHQb
المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي