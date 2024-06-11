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فرنسا.. أحد المارة يقبض على مطلوب بعد فشل شرطيتين بالسيطرة عليه (فيديو)

متفرقات

فرنسا.. أحد المارة يقبض على مطلوب بعد فشل شرطيتين بالسيطرة عليه (فيديو)
Sputnik
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في حادثة طريفة فشلت شرطيات في مدينة مرسيليا الفرنسية في القبض على أحد المطلوبين، فيما تمكن أحد المارة من القبض عليه بدلا منهن.

ووثق مقطع فيديو لاقى سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعض الأحزاب السياسية التي قالت إن رجلا مدنيا واحدا أعزل غير مدرب كان أكثر كفاءة من شرطيات متدربات ومدججات بالأسلحة.

المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي

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