روسيا.. إطلاق نار في موكب زفاف يتسبب باحتجاز المحتفلين (فيديو)

ذكرت مواقع إعلام روسية أن الشرطة في منطقة بالاشيخا بضواحي موسكو، احتجزت بعض الأشخاص الذين كانوا في موكب زفاف، بعد تلقي بلاغات بإطلاق نار.

تبعا للمعلومات التي أوردتها قناة وزارة الداخلية الروسية على تليغرام فإن قسم الشرطة في منطقة بلاشيخا تلقى بلاغا يوم الاثنين، بسماع أصوات مشابهة لطلقات نارية بالقرب من أحد المباني الواقعة في شارع ريوتوفسكايا، وكانت الأصوات ناجمة عن موكب زفاف، وحضرت الشرطة وألقت القبض على الأشخاص الذين كانوا في الموكب.

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وبينت التحقيقات الأولية أن موكب الزفاف المؤلف من عدة سيارات كان يتحرك على طول الطريق بين موسكو ونيجني نوفغورود، ومن إحدى السيارات أطلقت عدة طلقات في الهواء، دون وقوع إصابات.

وتقوم الشرطة بالتحقيق بملابسات الحادثة، وبناء على نتائج التحقيق النهائية سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مخالفي القانون وفقا للتشريعات الروسية.

المصدر: وكالات روسية