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مصر.. 5 جنيهات تثير جدلا واسعا بين المواطنين وتتصدر التريند

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مصر.. 5 جنيهات تثير جدلا واسعا بين المواطنين وتتصدر التريند
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رصد العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تداول عملة ورقية فئة الخمسة جنيهات، تبدو وكأن ألوانها ممحية، أو أحد ما قد قام بـ "غسلها"، فمحى منها ألوانها الطبيعية، وبدت باهتة.

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وأثارت الخمسة جنيهات، ذات الألوان الباهتة، جدلا واسعا بين المصريين، خاصة وأن بعض النشطاء كشفوا أن الخمسة جنيهات باهته الألوان، والتي وصفت بالـ "الممسوحة" أو "المغسولة"، قد انتشر تداولها في المواصلات والصيدليات وأماكن التسوق.

وتساءل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين عن سر انتشار الخمسة جنيهات باهتة الألوان أو "المغسولة" هذه الأيام، وتخوف آخرون من أن تكون العملة مزيفة، فيما سخر البعض قائلا: "إنها نوع من الغسيل الحرفي للأموال".

المصدر: RT

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