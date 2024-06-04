أكبر هيكل لديناصور "ستيغوصور" يعرض في مزاد علني!

ذكرت وسائل إعلام أن أكبر هيكل لديناصور الـ"ستيغوصور" تم العثور عليه إلى حد الآن، تم عرضه للبيع بمزاد علني.

تبعا للمعلومات المتوفرة فإن هيكل الـ"ستيغوصور" المذكور تم العثور عليه في مايو 2022 بولاية كولورادو الأمريكية من قبل عالم الآثار ومكتشف الحفريات جيسون كوبر، حيث كان كوبر يتجول مع صديقه في أحد المواقع ولاحظا قطعة عظمية بين الصخور، وبعدها بدأت أعمال التنقيب ليتم اكتشاف الهيكل العظمي.

وحسبما ذكرت صحيفة The Guardian فإن هيكل الـ"ستيغوصور" الذي أطلق عليه اسم Apex كامل تقريبا، ويبلغ ارتفاعه 11 قدما (3.4 م)، وطوله أكثر حوالي 20 قدما (6.1 م)، وسيعرض للبيع بمزاد علني بسعر يتراوح ما بين 4 و6 ملايين دولار.

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يذكر أن ديناصورات الـ"ستيغوصور" عاشت قبل حوالي 145-155 مليون سنة، وكانت منتشرة على نطاق واسع في جنوب إفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا، وعثر على بقايا أحفورية لهذا الجنس من الديناصورات لأول مرة في شمال إفريقيا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا+وكالات