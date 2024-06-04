ارتفاع مبيعات كريم للوجه جربه بوتين

ارتفعت مبيعات كريم الوجه، الذي اختبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على يده في منتدى لوكالة المبادرات الاستراتيجية في فبراير، بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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أفادت بذلك "وكالة "نوفوستي" نقلا عن كريستينا سودريفسكايا، مؤسسة العلامة التجارية "كراسنوبوليانسكايا لمستحضرات التجميل" في سوتشي.

وفي فبراير، شارك بوتين في منتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية "أفكار قوية لعصر جديد" في موسكو. بعد الجلسة العامة، تفقد الرئيس معرضا للعلامات التجارية نظم في إطار مسابقة "اعرفنا".

وجرب بوتين منتجات للعلامة التجارية "كراسنوبوليانسكايا لمستحضرات التجميل"، حيث وضع كمية من كريم مرطب للوجه على يده، فيما وعد أصحاب العلامة التجارية بعدم رفع سعر هذا الكريم.

وقالت سودريفسكايا إنه في شهر قيام الرئيس باختبار الكريم وتداول الخبر عن ذلك، أي في فبراير، زادت المبيعات بنحو 40%، ثم شهدت انخفاضا طفيفا في مارس وأبريل، لكنها ظلت عند مستوى أعلى مقارنة بنوفمبر 2022 ويناير 2023.

وأكدت سودريفسكايا أن سعر الكريم لم يرتفع حتى الآن منذ أن اختبره رئيس الدولة.

المصدر: "نوفوستي"