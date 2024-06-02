دار مزادات بريطانية تبيع قطع آثار جديدة بعد سحبها لـ"جماجم مصرية"

عرضت دار مزادات بريطانية إناء "مرمر مصري" من عصر الدولة القديمة "2686-2181 قبل الميلاد"، بمبلغ 6000 جنيه استرليني، بعد سحبها لـ"جماجم مصرية".

وفي مفاجأة غير متوقعة، عرضت نفس دار المزادات البريطانية إناء "مرمر مصري" من عصر الدولة القديمة (2686-2181 قبل الميلاد) ارتفاعه 21 سم، بمبلغ 6000 جنيه استرليني، وهو ملك ورثة ألفريد راسل والاس (1823-1913)، فيما بيعت القطعة الأثرية بمبلغ 2600 جنيه استرليني.

وسحبت دار مزادات بريطانية 18 "جمجمة بشرية للمصريين القدماء" من البيع بعد وقوع ضجة كبيرة في بريطانيا حول "عدم أخلاقية هذا الأمر".

وقال أحد النواب البريطانيين إن "بيع الجماجم من شأنه أن يديم فظائع الاستعمار"، وفقا لما أفادت به صحيفة "الغارديان".

كما طالب عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس، بإغلاق المتحف الإنجليزي الذي عرض الجماجم المصرية الأثرية للبيع، مشيرا إلى أن هذا التصرف "غير أخلاقي".

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المصدر: وسائل إعلام مصرية