البعوض يغزو منطقة ريازان الروسية (فيديو)

واجهت منطقة ريازان الروسية مشاكل غير متوقعة. فبعد انحسار الطقس البارد، وبدء فصل الصيف، فجأة ظهرت أسراب هائلة من البعوض في المنطقة.

رصد سكان منطقة ريازان الفوضى الناتجة عن غزو تلك الحشرات، وتقوم وسائل الإعلام المحلية والمحطات البيطرية بدورها في الاستجابة للوضع وتقديم النصائح للسكان.

ويقول سكان منطقة ريازان، إن هذه الغيوم السوداء التي تظهر في الفيديو هي أسراب الحشرات التي ترعب سكان المنطقة في النهار. وفي المساء والليل، يتضاعف عددها، وتلتصق بالمباني والأشجار والسيارات، وتزعج الحيوانات. ويقوم الأطباء البيطريون في بنشر توصيات بشأن علاج الحيوانات من اللدغات السامة بوسائل خاصة.

وحسب السكان المحليين، فإنه من المستحيل حتى مغادرة المنزل، حيث يهاجم البعوض على الفور الوجه ويتشابك في الشعر. وبسبب الغزو، توقف الناس عن العمل في أراضيهم، حيث لا تساعد المواد المضادة للحشرات، ومن المستحيل البقاء في الخارج لفترة طويلة.

وكانت بوابة KP.RU قد أفادت في وقت سابق بأنه بسبب شذوذ الطقس، يمكن أن يشهد سكان منطقة فولغوغراد الروسية غزو البعوض أيضا، حيث بدأوا في الاستعداد لمواجهة المشكلة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا