مصرع شخصين وفقدان خمسة آخرين في حادث اصطدام قارب نهري في المجر

أعلنت الشرطة المجرية عن شخصين لقيا حتفهما، فيما اعتبرت خمسة آخرين في عداد المفقودين، في حصيلة أولية لحادث تحطم قارب كان يبحر في نهر الدانوب.

وتلقت الشرطة بلاغا مساء السبت عن وجود رجل ملقى على شاطئ نهر الدانوب وهو ينزف في منطقة قريبة من بلدة فيلوش التي تبعد حوالي 50 كلم شمالي العاصمة بودابست.

وتوصلت الشرطة إلى أن الرجل أصيب في حادث تعرض له القارب الذي كان على متنه، وأسفرت عمليات البحث عن العثور على جثتين لرجل وامرأة في مكان قريب لاحقا. وبعد ساعات من بدء عملية البحث، عثرت الشرطة على قارب محطم، وسحبته إلى الشاطئ.

وما زالت عمليات البحث جارية عن خمسة مفقودين آخرين هم ثلاثة رجال وسيدتان، كانوا على متن القارب.

وتوصلت الشرطة لمعلومات تفيد بأن قاربا خاصا مملوكا لفندق تواجد في المنطقة وقت وقوع الحادث. وقد تمكنت الشرطة من إيقاف القارب قبالة بلدة كوماروم، التي تبعد أكثر من 80 كلم أعلى النهر، وكان متضررا.

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ويبلغ عرض نهر الدانوب عند فيلوش حوالي 460 مترا، وفي منطقة تسمى "دانوب بيند"، ينعطف النهر بزاوية 90 درجة تقريبا إلى الجنوب.

وتعد المنطقة وجهة ترفيهية شهيرة لركوب القوارب، وتقع على طريق تستخدمه قوارب رحلات بحرية بين بودابست والعاصمة النمساوية فيينا، على بعد حوالي 230 كيلومترا من النهر.

وقالت الشرطة يوم الأحد إنها بدأت تحقيقات جنائية ضد مرتكب الجريمة "المجهول" للاشتباه في تعريضه عملية النقل المائي للخطر، والتسبب في وفاة عدة أشخاص.

وقال إيمري دوكا، المتحدث باسم المديرية العامة لإدارة الكوارث، لوكالة الأنباء المجرية إن حوالي 90 من وكالات إدارة الكوارث باشرت عمليات البحث عن المفقودين جوا وبحرا وبرا. وأضاف أن 12 قاربا، وثلاث طائرات مسيرة واثنين من غواصي الإنقاذ يشاركون في عمليات البحث.

وتأتي هذه الحادثة الدامية بعد خمس سنوات تقريبا من مقتل 27 شخصا على الأقل في بودابست جراء اصطدام قارب سياحي نهري بسفينة سياحية أصغر، ما أدى لغرقها في ثوان.

المصدر: "أ ب"