بالفيديو.. الأمطار تتساقط داخل طائرة متجهة إلى نيويورك

شهدت رحلة جوية متجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية حدثا غريبا، حيث بدأت الأمطار تتساقط بعد أن ملأ الضباب الكثيف أجواءها.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ركاب الطائرة من طراز JetBlue A320، وهم مبللون بالماء فيما كان الضباب يحيط بهم.

وأفاد برنامج إدارة الطاقة الفيدرالي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، بأن هذا الحدث غير العادي، والذي غالبا ما يُصور على أنه حدث نادر، يحدث عندما يلتقي الهواء الخارجي الدافئ بنظام تكييف الهواء في الطائرة.

🚨 NEW YORK FLIGHT GETS WET



Passengers on a New York-bound flight were drenched by a mysterious mist from the air vents, turning their journey into a soggy saga.



This unusual event, often mistaken for a rare occurrence, is caused by condensation—when warm outside air meets the… pic.twitter.com/8eAcORpdXM — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 16, 2024

وطمأنت شركة "إيزي جيت" الركاب أنه على الرغم من الانزعاج، إلا أن هذه الظاهرة آمنة تماما، مع إعطاء الأولوية للسلامة.

وقال متحدث باسم شركة "إيزي جيت" لمجلة نيوزويك بعد حادث مماثل على متن طائرة من فرنسا إلى لندن الصيف الماضي: "على متن الطائرات، من الممكن أحيانا رؤية نظام تكييف الهواء يبرد ويكثف الهواء الدافئ من الخارج".

وفي يناير الماضي، تفاجأ الركاب على متن رحلة طيران "جيت ستار" في أستراليا عندما واجهوا هذه الظاهرة أثناء سفرهم في الإقليم الشمالي من البلاد.

المصدر: "نيويورك بوست" + RT