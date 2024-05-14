إزالة جزء من جسر بالتيمور بالمتفجرات في محاولة لتحرير سفينة "دالي" العالقة (فيديو)

في محاولة لتحرير سفينة الشحن "دالي" من جسر "فرانسيس سكوت كي" في بالتيمور بالولايات المتحدة، جرى استخدام المتفجرات لهذا الغرض.

يشار إلى أن المتفجرات من أجل المساعدة بتحرير السفينة من جزء الجسر الحديدي العالقة فيه، بعد أن انحرفت السفينة عن مسارها واصطدمت بأحد أعمدته منذ حوالي 7 أسابيع.

Crews performed a controlled demolition to dismantle the largest remaining section of the collapsed Baltimore Bridge.pic.twitter.com/E9nhbjTxki — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 13, 2024

وفي 26 أبريل الماضي، عبرت أول سفينة شحن القناة التي تم شقها بين حطام الجسر في بالتيمور بعد أن تقطعت بها السبل في الميناء بسبب انهيار الجسر جراء اصطدام سفينة "دالي" به.

المصدر: وكالات