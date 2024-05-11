 
مباشر

السعودية.. السفير الفرنسي يبدي رأيه بحليب النوق بعد شربه وسط الصحراء ويثير تفاعلا (فيديو)

متفرقات

السعودية.. السفير الفرنسي يبدي رأيه بحليب النوق بعد شربه وسط الصحراء ويثير تفاعلا (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xiqa

أظهر مقطع فيديو متداول السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي وهو يشرب حليب النوق في أحد معاطن الإبل (مباركها) بالعاصمة الرياض، ما أثار تفاعلا.

وتداولت الصفحات الإخبارية مقطع الفيديو الذي نشره السفير الفرنسي في صفحته على منصة "إكس"، حيث ظهر هو يمسك إناء ويشرب الحليب، وخلفه عدد كبير من الإبل.

وأعرب السفير الفرنسي عن إعجابه بالحليب، حيث قام بالتأشير بيده في حركة تشير إلى أن الحليب لذيذ.

وعلق على الفيديو قائلا: "في قلب صحراء نجد، حليب الإبل الطازج لذيذ!"

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "بصحة وعافية سعادة السفير"، وأضاف آخر: "بالعافية على صحتك سعادة السفير".

السعودية.. السفير الفرنسي يبدي رأيه بحليب النوق بعد شربه وسط الصحراء ويثير تفاعلا (فيديو)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)