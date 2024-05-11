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حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة "الصور الكوميدية 2024"

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حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Anna Petro/Comedy Pets
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xim1

كشف القائمون على مسابقة "صور الحيوانات الأليفة الكوميدية" عن اللقطات الطريفة المدرجة في القائمة النهائية لهذا العام.

ومن بين أفضل المتأهلين للتصفيات النهائية، قطة عالقة في الحائط، وكلب بدون عيون، وحصان مقطوع الرأس. وتم اختيار الصور لجودتها الفوتوغرافية، بالإضافة إلى قيمتها الكوميدية، من قبل لجنة من الحكام الخبراء.

ويمكن للجمهور التصويت للمرشحين الثلاثين عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة، ابتداء من 10 مايو الجاري ولغاية 2 يونيو، ومن المنتظر الإعلان عن الفائزين في 6 يونيو.

حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets

حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets
حصان بلا رأس وكلب بلا عينين.. لقطات طريفة لحيوانات أليفة في مسابقة
Comedy Pets

المصدر: نيويورك بوست

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