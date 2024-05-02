قرية مصرية تشهد سباقا غريبا لا مثيل له في العالم

شهدت إحدى قرى محافظة الفيوم المصرية أغرب سباق في العالم، بعد أن أقدم مجموعة من الشباب على تنظيم سباق باستخدام حمير مجهزة وقطعوا مسافة 15 كيلو مترا على ظهورها.

وأقدم مجموعة من الشباب في قرية معصرة صاوي التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم المصرية على تنظيم سباق باستخدام حمير مجهزة للمشاركة في احتفالات أحد الموالد الشعبية بقرية دندوت المجاورة.

وانتشرت صور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عن سباق شباب قرية معصرة صاوي بالفيوم، بعد أن قطعوا مسافة 15 كيلو مترا، على ظهور الحمير، مرفقة بنغمات تحاكي سباقات الخيول العالمية.

وظهرت حمير السباق، مجهزة بسروج وألجمة، وتحمل شبابا وصبية القرية، في طريقهم لشراء الحلوى والاستمتاع بألعاب مولد شعبي بقرية دندوت قبل العودة مرة أخرى إلى قريتهم.

وينظم شباب القرية السباق كعادة سنوية، في هذا التوقيت من كل عام، من خلال تجهيز حمير السباق في الليلة السابقة للاحتفال، ووضع ألوان الحناء على ظهورها، وتهيئتها من سرج ولجام.

وفي فجر اليوم التالي يهم الشباب باعتلاء ظهور الحمير وبدء السباق متجهين إلى قرية دندوت التي يقام فيها المولد السنوي للقرية، ولدى وصولهم لوجهتهم، يتركون الحمير خارج مكان إقامة المولد بعد تقييدها، ويدخلون للاحتفال وتناول المأكولات والمشروبات، ثم الاستعداد لرحلة العودة.

إقرأ المزيد

المصدر: "القاهرة 24"