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هل استخراج الغاز حلال في أمريكا وحرام في إفريقيا؟ وزير الطاقة السعودي يرد بطرافة ويثير تفاعلا (فيدي)

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هل استخراج الغاز حلال في أمريكا وحرام في إفريقيا؟ وزير الطاقة السعودي يرد بطرافة ويثير تفاعلا (فيدي)
AFP
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أثار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان تفاعلا كبيرا برده الطريف على سؤال حول استخراج الغاز من إفريقيا خلال جلسة حوارية في منتدى الاقتصاد العالمي.

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وفي التفاصيل، تساءل الإعلامي والمحلل المالي ناصر الطيبي عن السبب الذي يجعل الولايات المتحدة تقدم دعاوى بضرورة احتفاظ الدول الإفريقية بالغاز الطبيعي.

وأضاف الطيبي أن أمريكا الشمالية ارتفع انتاجها للنفط والغاز الطبيعي منذ عام 2000 بنسبة 90%، كما أن الولايات المتحدة في عامي 2022 و 2023، تصدرت دول العالم في الإنتاج، ليختتم حديثه متسائلا ما إذا كان "استخراج النفط والغاز الطبيعي في أمريكا حلالاً، وفي دول إفريقيا حراما؟".

ليجيبه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ممازحا: "هذا السؤال يجيبك عليه المفتي".

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع رد الأمير عبد العزيز بن سلمان، حيث أثنوا على حكمته في الرد.

المصدر: RT

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