يوتيوبر أمريكي ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)

بعتبر اليوتيوبر الأمريكي أنتوني فيلا محظوظا لأنه بقي على قيد الحياة بعد اصطدامه بالأرض وهو بطائرته المظلية عندما انقلبت وسقطت في الصحراء بسرعة 48 ميلا في الساعة.

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وكان أنتوني فيلا (33 عاما) يختبر طائرة "BGD Luna 3" في متنزه "Enchanted Rock State Park" شمال غرب مدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية، عندما تهاوت فجأة من على ارتفاع 85 إلى 100 قدم في الهواء.

وشارك اليوتيوبر الأمريكي على حسابه في "يوتيوب"، مقطع الفيديو الخاص بالحادث ومعظم نصف الساعة التي قضاها مستلقيا على الأرض متألمًا حتى وصل المسعفون إلى موقعه البعيد.

ولم يذكر فيلا في مقدمة اللقطات وقت وقوع الحادث، فيما ظهر في سريره بالمستشفى حيث يتلقى العلاج من كسر في الرقبة والظهر والحوض وكسر في الذراع اليمنى.

وأوضح أن الحادث كان بسبب فقدانه لعقدة شد صغيرة أثناء فحصه قبل الإقلاع، حيث يؤدي تطبيق المكابح على الطائرة الشراعية المتسارعة بالكامل إلى سقوطها، ويكون لعقدة الشد نفس التأثير.

وأظهر فيلا الحادث من ثلاث زوايا مختلفة عندما سقط على الأرض وصرخ على الفور من الألم من إصاباته الخطيرة، حيث طلب النجدة من الطوارئ عبر الهاتف.

ووعد فيلا بتوثيق تعافيه والعودة إلى السماء في أقرب وقت ممكن.

المصدر: "ديلي ميل"





