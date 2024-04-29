طلاب في جامعة برينستون الأمريكية يتناولون "طبق المقلوبة" (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطلاب جامعة برينستون الأمريكية يتناولون "طبق المقلوبة" احتفالا بالثقافة الفلسطينية.

وخلال الاعتصام التضامني مع فلسطين في الجامعة الواقعة في مدينة نيو جيرسي، ظهر طلاب إلى جانب عدد من مسؤول الهيئة التعليمية وهو يقومون بقلب طبق "المقلوبة" الفلسطيني التقليدي.

📍Princeton University, New Jersey



STUDENTS WITH A KIND HEART.



Students studying at American universities celebrate after successfully flipping the traditional Palestinian dish "Maqluba" in the Palestinian style.#ColumbiaUniversity#StudentsForGazapic.twitter.com/KCSGzDfy3w — Sadia Saeed (@SadiaSa55) April 28, 2024

وقد انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع، وعلق أحد الأشخاص قائلا: "اقلب الرواية بقلب المقلوبة! فلسطين حرة".

وقالت أخرى: "القلبة التي سمعها العالم".

وأقام المتظاهرون مخيما مؤيدا لفلسطين في ماكوش كورتيارد في حوالي الساعة السابعة صباح يوم الخميس.

وبعد تحذيرات من مسؤولي الجامعة لفض المخيم، تم القبض على اثنين من طلاب جامعة برينستون، وقام المتظاهرون الباقون بجمع معدات التخييم الخاصة بهم واستمروا في الاعتصام طوال الليل وحتى صباح يوم الجمعة.

Within minutes of students beginning their Gaza encampment at Princeton University, police swiftly stormed the gathering and arrested dozens of students. pic.twitter.com/BC8odmHXyt — Quds News Network (@QudsNen) April 25, 2024

وحسب princeton alumni weekly، كان هناك حوالي 110 أشخاص في الساعة 9 صباحا يوم الخميس، يرسمون اللافتات ويجلسون على الأرض في المنطقة العشبية بين ماذر صنديال وقاعة ديكنسون. وزاد عدد المشاركين إلى حوالي 300 بحلول الظهر.

وقال المنظمون إن الحشد كان عبارة عن مزيج من طلاب برينستون وأعضاء هيئة التدريس وأفراد المجتمع وبعض الأشخاص من خارج الجامعة.

المصدر: RT