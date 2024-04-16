تفاعل كبير مع فيديو رقص مدير الصحة العالمية مع حفيده

حصد فيديو للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس مع حفيده مئات الآلاف من المشاهدات.

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ونشر السياسي والأكاديمي الإثيوبي فيديو عبر صفحته على منصة "إكس" وهو يرقص مع حفيده الصغير، معالقا: "رقصة نهاية الأسبوع على أنغام كازاخستان مع حفيدي كاي. آملين بمستقبل أفضل لأطفالنا. سلام".

وانهالت تعليقات المتابعين على الفيديو، حيث سأل أحد النشطاء: "هل قمت بتطعيمه بكل التطعيمات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية للأطفال في مثل عمره؟".

وقال ناشط آخر: "أتمنى أن يستمتع الأجداد الفلسطينيون بهذا مع أحفادهم"، وأضاف آخر: "دكتور غيبريسوس، لدي ابنة في نفس عمر حفيدك وأستطيع أن أرى أنك سعيد للغاية بالرقص معه. والأمر كذلك معي أيضا، لكن كيف نوقف قتل الأطفال من نفس العمر في تيغراي وغزة؟".

ولم تخلو التعليقات من الإشادة بالفيديو، حيث قالت ناشطة: "هذا أحد أكثر مقاطع الفيديو الجميلة والمفرحة التي شاهدتها مؤخرا، تبارك الله"، وقال آخر: "إنه لطيف جدا. أتمنى أن تكون بخير أخي".

Weekend dance to the #Kazakhstan beat with my grandson, Kai. Hoping for a better future for our children. #Peacepic.twitter.com/LDPrB41AZm — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 13, 2024

المصدر: RT