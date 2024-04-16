 
مباشر

تفاعل كبير مع فيديو رقص مدير الصحة العالمية مع حفيده

متفرقات

تفاعل كبير مع فيديو رقص مدير الصحة العالمية مع حفيده
رقص مدير الصحة العالمية مع حفيده
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xd3u

حصد فيديو للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس مع حفيده مئات الآلاف من المشاهدات.

إقرأ المزيد
مدير منظمة الصحة العالمية: استعدوا لوباء X
مدير منظمة الصحة العالمية: استعدوا لوباء X

ونشر السياسي والأكاديمي الإثيوبي فيديو عبر صفحته على منصة "إكس" وهو يرقص مع حفيده الصغير، معالقا: "رقصة نهاية الأسبوع على أنغام كازاخستان مع حفيدي كاي. آملين بمستقبل أفضل لأطفالنا. سلام".

وانهالت تعليقات المتابعين على الفيديو، حيث سأل أحد النشطاء: "هل قمت بتطعيمه بكل التطعيمات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية للأطفال في مثل عمره؟".

وقال ناشط آخر: "أتمنى أن يستمتع الأجداد الفلسطينيون بهذا مع أحفادهم"، وأضاف آخر: "دكتور غيبريسوس، لدي ابنة في نفس عمر حفيدك وأستطيع أن أرى أنك سعيد للغاية بالرقص معه. والأمر كذلك معي أيضا، لكن كيف نوقف قتل الأطفال من نفس العمر في تيغراي وغزة؟".

ولم تخلو التعليقات من الإشادة بالفيديو، حيث قالت ناشطة: "هذا أحد أكثر مقاطع الفيديو الجميلة والمفرحة التي شاهدتها مؤخرا، تبارك الله"، وقال آخر: "إنه لطيف جدا. أتمنى أن تكون بخير أخي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا