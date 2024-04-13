نمر يثير الذعر في شوارع ليبيا (فيديو)

أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة بحكومة الوحدة الليبية تواصل عمليات البحث عن نمر فر من صاحبه في مدينة مسلاته الواقعة شمال العاصمة طرابلس.

وقال المصدر: "بعد فرار نمر من صاحبه بمدينة مسلاته التي تبتعد عن العاصمة طرابلس حوالي 100 أو 120 كم تسبب في حالة من الذعر للسكان في المنطقة الواقعة شمال غربي ليبيا خلال الساعات الماضية، جميع الأجهزة الأمنية في حالة استنفار منذ فرار النمر بمدينة مسلاتة وتجري عمليات البحث واسعة النطاق في تلك المنطقة الشاسعة".

شاهد | عقب الإعلان عن هروب نمر من مالكه.. الشرطة الزراعية تستمر في البحث عن الحيوان في غابات مدينة مسلاتة #قناة_فبراير | #ليبياpic.twitter.com/YX8HdWRCt7 — قناة فبراير (@FebruaryChannel) April 12, 2024

وأوضح أن "عملية البحث ستكون صعبة بسبب تضاريس المنطقة من غابات وكثافة أشجار الزيتون"، موضحاً أن "تلك المنطقة وعرة وجبلية".

يذكر أن ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة تزايدت في ليبيا خلال السنوات ما بعد ثورة 17 فبراير عام 2011، حيث شوهدت أسود ونمور تتجول برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية في مختلف المدن الليبية.

هروب نمر 🐯من صاحبه في مدينة #مسلاتة ثاني أيام العيد،

ولايزال البحث عنه جاريا حتى الآن من قبل الشرطة الزراعية والبحث الجنائي وبعض المتطوعين، بمحاولة تقفي أثار أقدامه 👣



الخبر حقيقي وليس مزحة..#ليبيا#Libya#Msallatapic.twitter.com/OWoQTnbKZg — Amr Fathalla ⴰⵎⵔ ⴼⵜⵃⴰⵍⵍⴰⵀ (@AmrFatihalla) April 12, 2024

وتسببت تربية الحيوانات المفترسة في حوادث كثيرة أشهرها وفاة عامل سوداني بعدما هجمت عليه مجموعة من الأسود التي كان يقوم برعايتها، داخل مزرعة خاصة في مدينة بنغازي شرق البلاد.

المصدر: سبوتنيك