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نمر يثير الذعر في شوارع ليبيا (فيديو)

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نمر يثير الذعر في شوارع ليبيا (فيديو)
صورة أرشيفية
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أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة بحكومة الوحدة الليبية تواصل عمليات البحث عن نمر فر من صاحبه في مدينة مسلاته الواقعة شمال العاصمة طرابلس.

وقال المصدر: "بعد فرار نمر من صاحبه بمدينة مسلاته التي تبتعد عن العاصمة طرابلس حوالي 100 أو 120 كم تسبب في حالة من الذعر للسكان  في المنطقة الواقعة شمال غربي ليبيا خلال الساعات الماضية، جميع الأجهزة الأمنية في حالة استنفار منذ فرار النمر بمدينة مسلاتة وتجري عمليات البحث واسعة النطاق في تلك المنطقة الشاسعة".

وأوضح أن "عملية البحث ستكون صعبة بسبب تضاريس المنطقة من غابات وكثافة أشجار الزيتون"، موضحاً أن "تلك المنطقة وعرة وجبلية".

يذكر أن ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة تزايدت في ليبيا خلال السنوات ما بعد ثورة 17 فبراير عام 2011، حيث شوهدت أسود ونمور تتجول برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية في مختلف المدن الليبية.

وتسببت تربية الحيوانات المفترسة في حوادث كثيرة أشهرها وفاة عامل سوداني بعدما هجمت عليه مجموعة من الأسود التي كان يقوم برعايتها، داخل مزرعة خاصة في مدينة بنغازي شرق البلاد.

المصدر: سبوتنيك

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