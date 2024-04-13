هدية لذيذة لـ"فاتو".. الاحتفال بعيد ميلاد أكبر غوريلا في العالم (صور)

احتفلت حديقة الحيوان في برلين أمس الجمعة بعيد ميلاد الغوريلا "فاتو" الـ67، أكبر غوريلا سنا في العالم.

وتعيش أنثى الغوريلا "فاتو" في العاصمة الألمانية، التي جات اليها لأول مرة عام 1959.

وبمناسبة عيد ميلادها، قدم لها حراس الحديقة سلة من الفواكه، على الرغم من أن النظام الغذائي للغوريلا عادة ما يكون من الخضروات لأن الفاكهة تحتوي على الكثير من السكر.

وقال الطبيب البيطري بالحديقة الدكتور أندريه شوله إنهم بمناسبة عيد ميلادها قد "غضوا الطرف قليلا" عن القواعد في "يومها الخاص".

و"فاتو" لها حظيرة خاصة، ولكن يمكنها التواصل مع زملائها إذا أرادت ذلك، ولكن بهذه الطريقة، يمكنها أن تعيش حياة سلمية ومريحة دون ديناميكيات المجموعة.

وتعيش غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية عادة في مجموعة من الإناث وذكر واحد، الذي يتولى حماية إناثه.

ويمكن أن يصل وزن ذكر الغوريلا كامل النمو إلى 200 كيلوغرام، يمكن أن يصل طوله إلى مترين.

المصدر: أ ب