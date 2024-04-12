معركة فريدة من نوعها.. من الأكبر في العالم؟ ( صور)

تؤكد حكومة بيرو أن مواطنها يبلغ من العمر 124 عاما وهو أكبر رجل في العالم، وليس البريطاني البالغ من العمر 111 عاما الذي منحته موسوعة غينيس اللقب قبل أقل من أسبوع.

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وكشف المسؤولون البيروفيون أن مارسيلينو أباد تولينتينو احتفل بعيد ميلاده الـ 124 في 5 أبريل، مشيرين إلى أنه ولد في عام 1900، وفقا لصحيفة The Mirror.

وتم التعرف على تولينتينو في قرية صغيرة تسمى تشاغلا في عام 2019، وحصل على جواز سفر وبطاقة هوية صادرة عن الحكومة ومعاش تقاعدي.

وكشفت بيرو أيضا عن السر المفترض لكيفية استمرار المعمر في التحرك. حيث قالت إن النظام الغذائي الذي يتبعه تولينتينو يتكون من الفواكه ولحم الضأن، وهو مثل معظم الأشخاص في هذا الجزء من العالم، يستمتع بمضغ أوراق الكوكا.

وقالت الحكومة البيروفية في بيان نشرته صحيفة South China Morning: "من بين هدوء الحياة النباتية والحيوانية في هوانوكو، طور مارسيلينو أباد تولينتينو أو "ماشيكو" أسلوب حياة صحيا وسلاما داخليا، وهو ما انعكس في صحته الجيدة وشخصيته الودودة".

وأضاف بيان الحكومة: "لقد أتاح له ذلك بمرونة ومهارة، التغلب على 12 عقدا من الحياة، وفي الخامس من أبريل أطفأ شمعته 124 ".

وتقول الحكومة البيروفية إنها تبذل كل ما في وسعها لمساعدة تولينتينو في التقدم إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية للحصول على لقب أكبر شخص معمر.

وسيطيح تولينتينو بصاحب الرقم القياسي الحالي جون ألفريد تينيسوود، الجد الأكبر من إنجلترا الذي حصل على اللقب بعد وفاة خوان فيسنتي بيريز البالغ من العمر 114 عاما في 2 أبريل.

ولد تينيسوود، وهو أيضا أكبر المحاربين القدامى الباقين على قيد الحياة من الحرب العالمية الثانية، في نفس العام الذي غرقت فيه سفينة تيتانيك، في 26 أغسطس 1912.

ويعيش الجد الأكبر لسبعة أحفاد الآن في دار للمسنين، حيث يقول الموظفون إنه "صندوق ثرثرة كبير". وعلى عكس تولينتينو، قال تينيسوود إنه لا يتبع نظاما غذائيا خاصا، واصفا حياته التي عاشها على مدى 111 عاما بأنها "حظ مثير للإعجاب".

أما أكبر معمرة في العالم، فهي مواطنة من كاليفورنيا تدعى برانياس موريرا وتبلغ من العمر 117 عاما.

المصدر: The Mirror