ماكدونالدز تعيد شراء مطاعمها في إسرائيل

أعلنت شركة ماكدونالدز أنها ستعيد شراء جميع مطاعمها في إسرائيل بعد تراجع المبيعات في المنطقة إثر المقاطعة بسبب دعمها لإسرائيل في الصراع الدائر في غزة.

وتستخدم سلسلة المطاعم الشهيرة نظام الامتياز التجاري، الذي يمنح الترخيص للمشغلين الفرديين لتشغيل منافذ البيع وتشغيل الموظفين.

وتدير شركة "ألونيال" جميع مطاعم ماكدونالدز في إسرائيل لأكثر من 30 عاما.

وفي بيان صدر يوم الخميس، قالت ماكدونالدز إنها لا تزال "ملتزمة تجاه السوق الإسرائيلية وتضمن تجربة إيجابية للموظفين والعملاء في السوق في المستقبل".

وكشفت أنها ستشتري جميع منافذ البيع الـ 225 من ألونيال، مع الاحتفاظ بجميع موظفيها البالغ عددهم 5000، بالإضافة إلى مطاعمها وعملياتها في إسرائيل، "بشروط متساوية". ولم يكشف عن أي شروط أخرى للبيع.

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وواجهت ماكدونالدز انتقادات واسعة النطاق بعد تصوير مطاعمها الإسرائيلية وهي تقدم آلاف الوجبات المجانية لأفراد الجيش الإسرائيلي.

وأدى هذا الاحتجاج إلى مقاطعة عفوية من المستهلكين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وغيرها من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، مثل باكستان وماليزيا والسعودية.

ونتيجة لذلك، انخفضت إيرادات الشركة في الربع الرابع من عام 2023، حيث قال كريس كيمبكزينسكي، الرئيس التنفيذي لماكدونالدز، إن الشركة تشهد "تأثيرا تجاريا ذا معنى".

كما واجهت علامات تجارية غربية أخرى، مثل كنتاكي وستاربكس، ردود فعل عنيفة بسبب موقفها من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأعلنت عن خسائر مالية في الربع الرابع من عام 2023.

وتأتي المقاطعة ضد العلامات التجارية الغربية الكبرى نتيجة النزاع في غزة منذ أكتوبر الماضي.

المصدر: RT