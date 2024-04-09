كلاب لطيفة في مطار إسطنبول لتهدئة الركاب الذين يعانون من رهاب السفر (فيديو)

اعتمد مطار اسطنبول طريقة مميزة تستخدم فيها الكلاب اللطيفة لتقليل التوتر للركاب الذي يعانون من رهاب السفر.

وأشارت وكالة (أ.ب) إلى أن الكلاب الخمسة التي ظهرت في المطار تساعد على تقديم الدعم للمسافرين الذين يشعرون بالتوتر ورهاب السفر، من خلال منحهم فرصة لعناقها وتدليك بطونها وتقبيلها، وأن التجربة هدفها تخفيف التوتر والقلق لدى المسافرين.

ونوهت الوكالة إلى أن جميع الكلاب التي ظهرت في المطار هي كلاب معتمدة ومدربة بشكل احترافي لعلاج قلق وتوتر البشر.

وقال قادر دميرطاش، مدير خدمة العملاء في مطار اسطنبول "علينا أن نتأكد من أنها آمنة ومتكيفة بنسبة 100 بالمائة مع جميع البيئات".

ومن جهته أشار الطبيب البيطري للفريق، فولكان أرسلان إلى أن "الكلاب تتجول في المطار بقيادة مدربيها المسؤولين عن رعايتها، وأن هذه الحيوانات الأليفة تعتبر كموظفين في المطار، تردي شارات وزيا رسميا، ولديها جدول زمني محدد وتعمل خلال ساعات ذروة السفر، من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء".

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وقال فولكان غول، مدرب الكلبة أليتا المشاركة في البرنامج المذكور:"نحن دائما محاطون بأشخاص يداعبونها باستمرار"، مضيفا أن ذلك يساعدهم على الاسترخاء.

دخل فريق الكلاب الخدمة في المطار أواخر فبراير الماضي بعد أشهر من الإعداد والتدريب المكثف، بما في ذلك ضبط الحساسية للمحفزات الخارجية المشتتة للانتباه، مثل الأصوات والأشخاص.

المصدر: أ.ب