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هل توجد حيتان قاتلة في المياه البحرية السعودية؟ القبطان ممدوح الساكت يجيب (فيديو)

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هل توجد حيتان قاتلة في المياه البحرية السعودية؟ القبطان ممدوح الساكت يجيب (فيديو)
AFP
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كشف القبطان السعودي ممدوح الساكت عما إذا كانت تتواجد الحيتان القاتلة في المياه البحرية للمملكة.

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فخلال ظهروه في برنامج "الليوان"، أوضح ممدوح الساكت أن الحوت الأزرق هو أكبر حوت ولكنه يتواجد في المحيطات، مشيرا إلى أن وزن هذا النوع من الحيتان يبلغ 190 ألف كيلوغرام، وقلبه يزن 180 كيلوغرام.

وأضاف "الساكت" أن البحر الأحمر به حيتان، لكن نسبة من يهاجم البشر منها قليلة جدا، وقد يكون تم التحرش بها، فهي دفاعية وليست هجومية.

المصدر: "روتانا"

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