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"نزعت الماكينة من مكانها وصعدت فوق سيارة".. حادث "غريب" في محطة وقود بالسعودية (فيديو)

متفرقات

Sputnik
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حادثا "غريبا" كما وُصف، داخل محطة وقود في حي النسيم بالرياض.

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وأبان مقطع الفيديو المتداول اقتحام سيارة لمحطة الوقود، حيث اصطدمت بإحدى ماكينات تعبئة الوقود ونزعتها من مكانها.

في حين لم يتوقف الحادث عند هذا الحد، حيث أن السيارة أيضا استمرت بالسير لتصطدم بسيارة أخرى وتستقر فوقها، مما تسبب في أضرار كثيرة بها.

وأظهر المقطع تجمع عدد من الأشخاص داخل المحطة بعد وقوع الحادث، والوقود مسكوب على الأرض، بينما يفحص آخرون ما حدث للسيارات الأخرى.

المصدر: RT

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