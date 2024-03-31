قبطان يسلط الضوء على "تيتانيك السعودية" (فيديو)

تحدث القبطان السعودي ممدوح الساكت قصة السفينة "جورجيوس جي" الغارقة بشواطئ تبوك والتي لقبت بـ"تيتانيك السعودية".

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سفينة "جورجيوس جي" هي سفينة يونانية انحرفت إلى الساحل لأسباب مجهولة وحدثت بها فجوة تسببت في دخول الماء فيها وإغراقها بالكامل، واستقرت في مكانها منذ 1978، وقد توالى العديد من الملاّك لهذه السفينة حتى استقرت على اسم "جورجيوس جي" وتسمى اليوم عند أهالي المنطقة بتيتانيك السعودية.



وخلال ظهوره في برنامج "الليوان"، قال القبطان ممدوح الساكت معلقا على قضية هذه السفينة: "هذه السفينة اشتراها سعودي من شركة يونانية، ولكنها صدمت بشعب مرجانية وأخذوا البضاعة حقتها وبعدين حدثت مناوشات وتركوها".

وأضاف "الساكت": "بالنهاية قيموا السفينة وكم تكلف، والمحاكم البحرية شغالة على كذا يعني تصير مشاكل بينهم بعدين يتركوها، وصارت معلم سياحي بعد ذلك".

المصدر: "روتانا"