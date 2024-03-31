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للمرة الثانية خلال شهر.. سفينة شحن تصطدم بجسر في أوكلاهوما الأمريكية (فيديو)

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اصطدمت سفينة شحن بجسر في ولاية أوكلاهوما الأمريكية ما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق السريع وفق وسائل إعلام محلية.

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وقالت دورية الطرق السريعة في أوكلاهوما، "تم إغلاق طريق US-59 جنوب ساليساو بعد أن اصطدمت سفينة شحن بجسر عند خزان كير. وأعيد فتح جميع الممرات على الجسر في وقت لاحق".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الطريق السريع أو على متن السفينة.

في 26 مارس، انهار جسر فرانسيس سكوت كي السريع في مدينة بالتيمور بعد أن صدمته سفينة حاويات. وبحسب ما ورد تضرر هيكل السفينة لكنه ظل سليما.

وأشار وزير النقل الأمريكي إلى أن الخسائر الناجمة عن تعليق ميناء بالتيمور بسبب انهيار الجسر تتراوح بين 100 مليون دولار إلى 200 مليون دولار يوميا.

المصدر: وكالات 

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