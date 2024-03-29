بعد أكثر من 10 سنوات من الغياب.. "سباق المقاهي" يعود إلى باريس (صور+ فيديو)

بعد غياب دام 13 عاما، عاد "سباق المقاهي" إلى شوارع العاصمة الفرنسية، وهو الحدث الذي أقيمت نسخته الأولى سنة 1914.

وظهر الندّل والنادلات، يوم الأحد 24 مارس، في مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يرتدون قمصانا بيضاء وسراويل سوداء ومئزرا وفرته اللجنة المنظمة للحدث.

Watch as about 200 people in Paris took part in a revived tradition: an annual race of cafe and restaurant waiters. The participants swerved and jogged 1.2 miles through the city holding trays laden with a croissant, a glass of water and a coffee cup. https://t.co/YUQgYAsSlapic.twitter.com/g2zIW5wTxP — The New York Times (@nytimes) March 25, 2024

وقال دان ليرت، المساعد المسؤول عن التحول البيئي ورئيس هيئة المياه في بلدية باريس، وهي السلطة التي تتولى تنظيم السباق بميزانية تناهز 100 ألف يورو، "هي ولادة جديدة لسباق أسطوري"، إذ علق تنظيم السباق منذ سنة 2011 بسبب غياب راع للحدث.

In #Paris around 200 #waiters took part in the historic cafe waiters' race after a 13-year hiatus. Entrants must carry a tray with a croissant, coffee cup and a glass of water along a 2km course.

pic.twitter.com/u09kqD66wj — CGTN Europe Breaking News (@CGTNEuropebreak) March 25, 2024

وشهد الحدث مشاركة 200 نادل ونادلة، تسابقوا في مسار يمتد لمسافة كيلومترين، انطلق وانتهى أمام مقر بلدية باريس. وحمل المتسابقون على صوانيهم، بالإضافة إلى مخبوزات "الكرواسان" الفرنسية، قهوة وكوب ماء دون سكبهما أرضا. كما منع عليهم الجري.

AP

AP

AP

المصدر: مونت كارلو