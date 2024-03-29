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بعد أكثر من 10 سنوات من الغياب.. "سباق المقاهي" يعود إلى باريس (صور+ فيديو)

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بعد أكثر من 10 سنوات من الغياب..
AP
باريس
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بعد غياب دام 13 عاما، عاد "سباق المقاهي" إلى شوارع العاصمة الفرنسية، وهو الحدث الذي أقيمت نسخته الأولى سنة 1914.

وظهر الندّل والنادلات، يوم الأحد 24 مارس، في مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يرتدون قمصانا بيضاء وسراويل سوداء ومئزرا وفرته اللجنة المنظمة للحدث.

وقال دان ليرت، المساعد المسؤول عن التحول البيئي ورئيس هيئة المياه في بلدية باريس، وهي السلطة التي تتولى تنظيم السباق بميزانية تناهز 100 ألف يورو، "هي ولادة جديدة لسباق أسطوري"، إذ علق تنظيم السباق منذ سنة 2011 بسبب غياب راع للحدث.

وشهد الحدث مشاركة 200 نادل ونادلة، تسابقوا في مسار يمتد لمسافة كيلومترين، انطلق وانتهى أمام مقر بلدية باريس. وحمل المتسابقون على صوانيهم، بالإضافة إلى مخبوزات "الكرواسان" الفرنسية، قهوة وكوب ماء دون سكبهما أرضا. كما منع عليهم الجري.

بعد أكثر من 10 سنوات من الغياب..
AP
بعد أكثر من 10 سنوات من الغياب..
AP
بعد أكثر من 10 سنوات من الغياب..
AP

المصدر: مونت كارلو

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