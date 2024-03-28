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مصريان يخدعان المواطنين ببيعهم لحوم الخيل

متفرقات

مصريان يخدعان المواطنين ببيعهم لحوم الخيل
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تمكنت مباحث المنوفية في مصر من القبض على جزارين اثنين في قرية أشليم بمركز قويسنا بتهمة ذبح الخيل وبيع لحومها على أنها لحوم بلدية.

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جاء ذلك بعد استئجار الجزارين منزل داخل القرية وإحضار أحصنة وذبحها لبيع لحومها، حيث اكتشف الأهالي قيامهما بذلك بعد إحضار أحصنة إلى المنزل واختفائها فأبلغوا الشرطة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط الجزارين الذي أكدوا أنهم من خارج القرية وقالا إن ذبح الأحصنة حلال، وتبين تورط الجزارين في الذبح متلبسين بوجود لحم أحصنة وتعليق آخر لذبحه.

وجرى التحفظ على المضبوطات وضبط الجزارين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: المصري اليوم

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