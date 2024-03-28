طائرة إماراتية عملاقة تتعرض لحادث في مطار موسكو (صور)

اصطدمت يوم 27 مارس في مطار "دوموديدوفو" الدولي بضواحي موسكو ناقلة ماء بأكبر طائرة ركاب في العالم من طراز إيرباص 380-800 تتسع لـ489 راكبا.

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وحسب قناة SHOT الروسية على "تليغرام، كان من المفترض أن تتوجه الطائرة إلى دبي، إلا أن الرحلة الجوية ألغيت بسبب الحادثة، حيث تعرضت الطائرة لأضرار بالغة.

وقد خلط سائق الناقلة الذي كان يفترض أن تزود الطائرة بماء الشرب، بين دواستي السرعة والمكابح. واتضح، حسب قناة SHOT أن صحة سائق ناقلة الماء قد تدهورت بشكل مفاجئ عندما كان وراء مقود السيارة وأصيب بسكة دماغية ولم يتكمن من إيقاف سيارته التي اصطدمت بأسفل الطائرة الضخمة. وتم نقل فلاديمير البالغ من العمر 59 عاما إلى أحد المستشفيات في موسكو، حيث وصف الأطباء حالته بأنها خطيرة.

يذكر أن الطائرة التي تقدّر تكلفتها بـ500 مليون دولار كانت خالية من الركاب أثناء وقوع الحادث.

وقد أحيطت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي ومكتب المدعي العام للنقل علما بوقوع الحادث في المطار.

وتم إخراج الطائرة من الرحلات الجوية لإصلاح الأعطال. وحسب موقع SHOT لم يصب أي أحد من الركاب في الحادث.

المصدر: لايف