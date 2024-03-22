"طوب الأرض بيشتكي منه".. مؤدي مهرجانات مصري يؤكد قطع علاقته بحمو بيكا (فيديو)

قال مؤدي المهرجانات المصري عصام صاصا إنه قطع علاقته بمطرب المهرجانات حمو بيكا.

وذكر عصام صاصا الذي تحول من سائق توكتوك لأشهر مطرب شعبي في الوطن العربي، خلال لقائه مع برنامج "أسرار" على قناة "النهار" يوم الخميس، أن الكل حذره من حمو بيكا، مشيرا إلى أن "طوب الأرض بيشتكي منه".

وفي سياق آخر قال مؤدي المهرجانات "صاحبي وعشرة عمري مضاني أنا ومراتي على وصل أمانة بمليون جنيه علشان شتمت أمه".

وصرح صاصا: "مكنتش واخد بالي إن صاحبي بيمضيني على ورقة بيضاء، وبعد كده لقيته بيستغل الورقة دي، ولكن الطب الشرعي طلعه أنه مزور وعامل البرنتر بعد الإمضاء وأخدت براءة في القضية دي".

وتابع قائلا: "صاحبي عشرة عمري هددني بالورقة الفاضية اللي مضيت عليها أنا ومراتي عند المأذون اللي كتبنا الكتاب بتاعي أنا ومراتي عنده، وطلعوا متفقين مع بعض".

وأردف صاصا بالقول: "صاحبي ده راجل كبير في السن وكنت باعتبره في منزلة والدي وأثق فيه بس في النهاية ربنا خرجني من الأزمة دي علي خير".

المصدر: "فيتو"