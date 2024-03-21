السعودية.. سيارة مسرعة تتسبب بكارثة أثناء إفطار جماعي في مكة المكرمة (فيديو)

نشر مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو وثق لحظة انقلاب سيارة واصطدامها بمائدة إفطار صائم في مدينة مكة المكرمة.

ويظهر في الفيديو تجمع حول سفرة إفطار على طريق سريع في مكة وفجأة اصطدمت سيارة مسرعة بأخرى رابضة على الطريق ودفعتها نحو المجتمعين على سفرة الإفطار.

وذكر موقع "مرصد" السعودي بأنه تم تداول أنباء عن وفاة شخص وإصابة 21 أخرين إثر الحادث الذي وقع أثناء الإفطار يوم الخميس.

المصدر: موقع "مرصد" السعودي