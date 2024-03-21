عجز عن الخروج بمفرده.. شبان يدفعون صديقهم "البدين" في المسبح ويستأجرون رافعة لإنقاذه (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشبان سعوديين يستخدمون رافعة لانتشال صديقهم البدين من داخل مسبح.

ووثق مقطع الفيديو مجموعة من الشبان في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يمازحون صديقهم البدين حيث دفعوه داخل مسبح لكنه عجز عن الخروج بمفرده.

وحاول أصدقاؤه مساعدته باستخدام حبل دون جدوى فقرروا تأحير رافعة وقاموا بإخراجه من المسبح.

والطريف في الواقعة هو طلب الشبان من صديقهم البدين مبلغ 500 ريال ثمن تأجير الرافعة، حيث رد عليهم بالقول: "نزلوني ثاني نزلوني".

المصدر: RT + منصة "X"