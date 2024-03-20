"غراندي".. ضحية القصف الأوكراني على حديقة حيوان بيلغورود

أفادت صفحة حديقة حيوان بيلغورود، يوم 18 مارس على شبكة "فكونتاكتي" ( VK ) بمقتل أنثى كنغر أليفة تدعى (غراندي) نتيجة القصف الأوكراني على المدينة.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على الأحياء السكنية في بيلغورود الروسية الواقعة قريبا من الحدود الأوكرانية، كان الحيوان في حظيرة خارجية في حي سكني للمدينة وأصيب بشظايا عنقودية.

وجاء في مدوّنة نشرتها الصفحة: "لا توجد كلمات للتعبير عن الألم والغضب والعجز، لن ننساك أبدا يا عزيزتي غراندي. وعندما ينتهي هذا الكابوس، سنزرع أشهى أنواع العنب في غابتنا تكريما لك".

ويذكر أن غراندي انتقلت إلى حديقة الحيوان المحلية من بطرسبورغ في خريف عام 2019، وأنجبت عام 2022 ذرية للمرة الأولى.

المصدر: VK.com