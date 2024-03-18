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شاهد.. لحظة إنقاذ سلحفاة ابتعدت عن الشاطئ في السعودية (فيديو)

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شاهد.. لحظة إنقاذ سلحفاة ابتعدت عن الشاطئ في السعودية (فيديو)
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نشر مركز تنمية الحياة الفطرية في السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ سلحفاة خرجت إلى الشاطئ ولم تتمكن من العودة للبحر مرة أخرى.

وفي حسابه عل منصة "إكس"، نشر مركز تنمية الحياة الفطرية مقطع الفيدية معلقا عليه بالقول: "نتقدم بجزيل الشكر لمروان الجهني، وسارة السيد، ومحمد الحماد، وفيصل العنقري.. ونقول لهم "سلمت أيديكم"، بعد إنقاذهم سلحفاة ابتعدت عن الشاطئ في محافظة أملج، وتقديمهم الرعاية اللازمة لها قبل إعادتها للبحر..لتذهب بسلام".

وأضاف: "وللإبلاغ عن الحالات المشابهة أو الاستفسار عن كل ما يتعلق بالحياة الفطرية نأمل الاتصال بالرقم الموحد 19914".

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وتفاعل النشطاء مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يجزاهم بالخير"، وأضاف آخر: "جزاهم الله خير لهم جزيل الشكر والتقدير".

المصدر: RT

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