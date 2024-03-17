كيم كارداشيان "تبحث" عن أميرة ويلز كيت ميدلتون!

توجهت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان لموقع "إنستغرام" للسخرية من أميرة ويلز كيت ميدلتون، التي لم تُرَ إلا نادرا منذ إجراء عملية جراحية لها في البطن في يناير الماضي.

ووسط التكهنات حول مكان وجود الأميرة، نشرت كيم سلسلة من الصور لنفسها، مع تعليق "في طريقي للعثور على كيت".

وتفاعل متابعو كيم مع تعليقها على الصور، حيث ضحك الكثيرون عليه، فيما كتب أحدهم: "يا إلهي، هذا التعليق سيثير المزيد من الدراما".

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وشوهدت أميرة ويلز كيت ميدلتون يوم الاثنين الماضي، للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي حيث خضعت لعملية جراحية في البطن، إذ إن غيابها أدى إلى ظهور بعض فرضيات المؤامرة المجنونة.

وكانت كيت ميدلتون قد أثارت جدلا بعد نشر صورة معدلة تجمعها بأولادها بمناسبة عيد الأم، حيث اعتذرت "عن أي لبس" نتج عنه ذلك، مؤكدة أنها هي من قام بالتعديل.

المصدر: RT