 
مباشر

"برد الغوريلا" يضرب ولايتين أمريكيتين

متفرقات

news.myseldon.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5r2

تعرضت ولايتا كانساس وميسوري الأمريكيتان لتساقط حبات برد كبيرة بشكل غير طبيعي.

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن سكان ولايتي كانساس وميسوري الأميركيتين شهدتا عاصفة و"بَرَد الغوريلا" الكبير.

إقرأ المزيد
البنتاغون: الولايات المتحدة خططت لإعادة بناء مركبات الفضائيين في حال اكتشافها
البنتاغون: الولايات المتحدة خططت لإعادة بناء مركبات الفضائيين في حال اكتشافها

ضربت حبات البرد التي تراوحت أحجامها بين كرات الغولف وكرات البيسبول بعض المناطق من ولايتي كانساس وميسوري في الولايات المتحدة. وتوقفت حركة المرور على الطريق السريعI- 70 الفيدرالي بسبب تساقط قطع الجليد الكبيرة بشكل غير طبيعي. وبالإضافة إلى ذلك، دعا خبراء الأرصاد الجوية السكان المحليين إلى البقاء في منازلهم.

وقال أليكس سوسنوفسكي كبير خبراء الأرصاد الجوية في مركز AccuWeather، إن البرد يمكن أن يُطلق عليه "برد الغوريلا" بسبب حجمه والأضرار التي يمكن أن يسببها. أما مصطلح "برد الغوريلا" فصاغه عالم الأرصاد الجوية ريد تيمر، مشيرا إلى ظروف الطقس التي يكون فيها حجم البرد كبيرا بشكل غير طبيعي. وحسب خبراء الأرصاد فإن خطر تساقط حبات البرد الكبيرة في الأيام المقبلة ليس كبيرا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الخطوط الحمراء والغرب وأوكرانيا.. أبرز تصريحات بوتين في لقاء مطول مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا"