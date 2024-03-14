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عاملة منزلية تقلد سيدات عربيات وطريقة تعاملهن في رمضان (فيديو)

متفرقات

عاملة منزلية تقلد سيدات عربيات وطريقة تعاملهن في رمضان (فيديو)
Gettyimages.ru
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعاملة منزلية تقلد فيه سيدات عربيات وكيف يتعاملن مع العاملات لديهن.

وحصلت المقاطع المصورة للعاملة التي يعتقد أنها من جنسية آسيوية وتتحدث اللغة العربية على مشاهدات بالآلاف وتعليقات عديدة.

وفي أحد المقاطع قلدت كيف تقوم صاحبة المنزل في إعطائها الأوامر.

وفي فيديو آخر قلدت بعض السيدات وطريقة تعاملهن مع العاملات.

ورغم أنها أضحكت العديد، كتب أحدهم: "على مايبدو أن نمط المرأة التقليديه لم يعد موجود. غلب عليه نمط المرأة الغير مسؤلة كثيرة الخروج مبالغه في آلميك اب والزينه وهل هذه الظاهره صحيه اولا مع ملاحظة انه قد يصاحبه الفراغ الداخلي".

وقال آخر: "من عاشر القوم صار منهم..".

المصدر: RT

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