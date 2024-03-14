عاملة منزلية تقلد سيدات عربيات وطريقة تعاملهن في رمضان (فيديو)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعاملة منزلية تقلد فيه سيدات عربيات وكيف يتعاملن مع العاملات لديهن.

وحصلت المقاطع المصورة للعاملة التي يعتقد أنها من جنسية آسيوية وتتحدث اللغة العربية على مشاهدات بالآلاف وتعليقات عديدة.

وفي أحد المقاطع قلدت كيف تقوم صاحبة المنزل في إعطائها الأوامر.

عاملة تقلد صاحبة المنزل في إعطاءها الأوامر😂! pic.twitter.com/oFu5S2hpDf — HereandHere (@HereandHere) March 13, 2024

وفي فيديو آخر قلدت بعض السيدات وطريقة تعاملهن مع العاملات.

متداول :



عاملة منزلية بمقطع ساخر ، تُقلد بعض السيدات وطريقة تعاملهن مع العاملات 😂❤️!! pic.twitter.com/JeuKitZW3x — WHR (@whrumor) March 12, 2024

ورغم أنها أضحكت العديد، كتب أحدهم: "على مايبدو أن نمط المرأة التقليديه لم يعد موجود. غلب عليه نمط المرأة الغير مسؤلة كثيرة الخروج مبالغه في آلميك اب والزينه وهل هذه الظاهره صحيه اولا مع ملاحظة انه قد يصاحبه الفراغ الداخلي".

على مايبدوا ان نمط المرأة التقليديه لم يعد موجود غلب عليه نمط. المرأة الغير مسؤلة كثيرة الخروج مبالغه في آلميك اب والزينه وهل هذه الظاهره صحيه اولا مع ملاحظة انه قد يصاحبه الفراغ الداخلي — عيون مسافرة🛫ḣ̖̻͛̓ā̤̓̍͘y҉̃̀̋̑ā̤̓̍͘♪ (@2lo_tt) March 12, 2024

وقال آخر: "من عاشر القوم صار منهم..".

من عاشر القوم صار منهم..😂😂 — غناتي (@LPFfUPf4VWA4QHA) March 14, 2024

المصدر: RT