قبضوا ملايين.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك الكبرى في مصر

قررت محكمة القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية رشوة مصلحة الجمارك"، وهم مسؤول بمصلحة الجمارك وآخر بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرون

أحالت جهات التحقيق المتهمين للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة، والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.

وكشفت تحقيقات قلق المتهم الأول مدير عام الجمارك، من متابعة الجهاز المركزي للمحاسبات لمصادر دخله وحصر ممتلكاته، فبدأ في اتخاذ عدة إجراءات عاجلة بشراء الفيلات من شركة "ماونتن فيو".

وثبت من تحقيقات النيابة العامة ومن خلال الأوراق والعقود المقدمة والشاهد وهو مسؤول مبيعات بشركة "ماونتن فيو" للتنمية والاستثمار العقاري، أنه بعمله لدى الشركة العقارية وارتباطه بالمتهم الأول، والرغبة في شراء وحدتين سكنيتين بأحد المجمعات السكنية التابعة لتلك الشركة، اتخذت إجراءات تعاقد المتهم لشراء وحدتين بتاريخ 2023/2/15 بمبلغ تسعة عشر مليون وتسعة آلاف ومائة وثمانين جنيها، وتقديمه مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد ألف وثمانمائة وثمانية عشر جنيها بمقر الشركة بمدينة القاهرة الجديدة، واتفاقهم على تسديد الباقي على أقساط مقابل تحريره شيكات بنكية تودع لدى الشركة.

المصدر: القاهرة 24