أندر مخالفة سير في العالم تنالها سيدة إيطالية عمرها 103 سنوات (صور)

سجلت شرطة المرور في إيطاليا إحدى أغرب مخالفات السير إن لم تكن الأولى من نوعها في العالم بحق سيدة تقود سيارتها ليلا برخصة منتهية الصلاحية، والصدمة أنها كانت معمرة تبلغ 103 سنوات.

وأوقفت شرطة المرور الإيطالية سيدة تولد عام 1920، ولكنها ما تزال قادرة على قيادة السيارة في منتصف الليل والذهاب إلى بوندينو، في مقاطعة فيرارا، لزيارة بعض الأصدقاء.

La notte brava della signora di 103 anni: gira in auto di notte con la patente scaduta. “Andavo a trovare degli amici” https://t.co/bC86q6Z81ypic.twitter.com/59PfCyvDPC — Repubblica Bologna (@rep_bologna) March 12, 2024

وكانت بطلة هذه القصة سيدة عمرها 103 أعوام وتركت الشرطة التي أوقفتها عاجزة عن الكلام، وليس بسبب خلل في التأمين أو انتهاء صلاحية رخصة قيادتها منذ عامين، وإنما بسبب تقدمها جدا في السن.

Classe 1920 ma ancora in grado di mettersi in macchina di notte per vedere alcuni amici. La donna ha lasciato senza parole i carabinieri che l'hanno fermata, più che per l'assenza dell'assicurazione e la patente scaduta da due anni, proprio per l'età #ANSAhttps://t.co/MrA1GwUvAh — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 12, 2024

وكان أحد المواطنين قد أبلغ عن وجود سيارة كانت تسير على طريق بلدة ديلا ريبوبليكا، حوالي الساعة الواحدة صباحا من يوم الاثنين الماضي وقال إنها تكرر المرور في هذه الشوارع وكأنها تبحث عن شيء ما.

بدورها، تعقبت الدورية السيارة خلال دقائق معدودة، وبعد التحقق من رخصة المرأة العجوز ومعرفة سنة ميلادها، أدركت الشرطة أن المرأة كانت مشوشة.

وعلى الرغم من الدهشة من الموقف الفريد، تلقت السيدة المعمرة غرامات مالية قانون السير، وتم رفع السيارة بواسطة شاحنة وتحميلها ونقلها إلى المكان الذي طلبته. وأخيرا تم نقل السيدة إلى المنزل، وبذلك أنهت ليلتها "الجيدة".

المصدر: espressione24.it