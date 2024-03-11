مزاعم مثيرة للجدل.. أستاذ لغويات: اللغة الإنجليزية "غير موجودة"

زعم أستاذ اللغويات الفرنسي، برنارد سيركيليني، أن اللغة الإنجليزية "غير موجودة" وأنها مجرد "لغة فرنسية تنطق بشكل سيئ".

وقال سيركيليني إن اللغة الإنجليزية تستخدم آلاف الكلمات المأخوذة من الفرنسية منذ حوالي 1000 عام. ومن المفارقات أن العديد من هذه الكلمات تُستخدم في اللغة الفرنسية ولكن في شكل إنجليزي "غير شرعي".

وانتقد أستاذ اللغويات الاستخدام المستمر للكلمات الإنجليزية في الثقافة الفرنسية ووصفه بأنه "مثير للحزن".

ويقول سيركيليني، كما أفادت "التايمز": "قدمت اللغة الفرنسية مفردات أساسية للغة الإنجليزية، مثل القانون والتجارة والروحانية والفن والحكومة. وإذا كانت اللغة الإنجليزية لغة عالمية مرموقة اليوم، فهذا بفضل الفرنسية".

ويوضح أن اللغة الفرنسية كانت "اللغة الرسمية والمشتركة" في إنجلترا لعدة قرون. وفي العصور الوسطى، استخدم سكان الجزر البريطانية مجموعة متنوعة من اللغات.

ولكن بعد الغزو النورماندي عام 1066، بقيادة ويليام "دوق نورماندي"، أصبحت اللغة الفرنسية لغة رئيسية في إنجلترا.

وتتضمن أمثلة الكلمات الإنجليزية التي يرجع أصلها إلى اللغة الفرنسية النورمانية "accuse" و"bacon" و"enemy" و"surrender" و"people" و"chivalry" و"majesty" و"fashion" و"wicket".

ومع ذلك، فإن العديد من التهجئة الحالية لهذه الكلمات تختلف عن اللغة الفرنسية الأصلية، ناهيك عن النطق. على سبيل المثال، كلمة "الناس" (people) تأتي من الكلمة الفرنسية القديمة "pueple".

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ودخلت النسخة الإنجليزية، people، إلى اللغة الفرنسية، وهي كلمة تستخدم في فرنسا للإشارة إلى المشاهير.

وتأتي الكلمة الإنجليزية "stew" من الكلمة الفرنسية القديمة estuver، والتي تعني الطهي بالبخار، في حين تأتي كلمة "pudding" من كلمة "boudin".

وزعم سيركيليني أن زهاء 40% من جميع الكلمات الإنجليزية لها أصل فرنسي، أي ما يعادل حوالي 80 ألف كلمة في المجمل.

ويشير إلى أن العديد منها بدأت باللغة الفرنسية، وتم استعارتها وتعديلها من قبل الإنجليز، ومنذ ذلك الحين عادت النسخ الإنجليزية إلى المعجم الفرنسي، وإن كان ذلك في شكلها الإنجليزي الجديد.

ويقول إنه سيكون من المناسب إعادة تخصيصها، على الأقل من خلال نطقها بالطريقة الفرنسية.

وفي الوقت نفسه، وصف أستاذ لغة آخر، جان ماييه، مواطنيه بأنهم كسالى لأنهم سمحوا باستخدام الكلمات الإنجليزية في المفردات الفرنسية. على سبيل المثال، يستخدم الفرنسيون الكلمة الإنجليزية "look" كاسم، بدلا من الصيغ الفرنسية مثل "aspect" أو "apparence" أو "tenue" أو "allure".

وقال البروفيسور ماييه، الذي قام بتدريس اللغة الإنجليزية في جامعة باريس: "لم يكن هناك قط هذا القدر من المفردات الإنجليزية في مفرداتنا. ويرجع السبب جزئيا إلى الكسل اللغوي، لأن العديد من الكلمات الإنجليزية أقصر وأكثر سهولة في الاستخدام من نظيراتها الفرنسية".

المصدر: ديلي ميل