كيف تصبح الموظف المفضل لدى مديرك؟

كشفت خبيرة الموارد البشرية، ناتاشا كيرسليك، أن التملق نادرا ما يكون أفضل طريقة لكسب احترام مديرك في العمل وتعزيز حياتك المهنية.

وتحدثت كيرسليك عن أساليب يقوم بها الموظفون لجذب انتباه مدرائهم، ومن أهمها:

تنفيذ المهام غير المرغوبة

يعد التطوع في المهام التي لا يرغب أحد في تنفيذها، طريقة رائعة لجعل مديرك يقدر عملك. وكلما زاد عبء العمل لديك، أصبحت أكثر انشغالا ولا غنى عنك.

وقالت كيرسليك: "اجذب انتباه مديرك من خلال التطوع للقيام بأعمال تستغرق وقتا طويلا مثل تجميع البيانات، أو التعامل مع الأمور الإدارية، أو تنظيم لوجستيات الاجتماعات. وعندما ترغب في الارتقاء في مسيرتك المهنية، ينبغي عليك تحمّل الكثير من أعباء العمل. وهذه هي الطريقة التي تكتسب بها أيضا الخبرة في الفرص المتاحة لك".

تلبية احتياجات المدير

تقول كيرسليك إن توقع احتياجات مديرك في العمل، والتركيز على الأجزاء التي تسبب له أكبر قدر من المتاعب في وظيفته، يمكن أن يحقق لك مكافآت.

وأضافت : "إذا كنت تعلم أن رئيسك يترك الأمر حتى اللحظة الأخيرة للتحضير للاجتماعات التسويقية الأسبوعية، فيمكنك أن تعرض صياغة العرض التقديمي مسبقا. اجعل حياته أسهل من خلال دمج أحدث مقاييس الحملة والمفاهيم الإبداعية، بحيث يمكن له بعد ذلك مراجعتها ووضع اللمسات النهائية عليها دون ضغط الوقت".

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تجهيز قائمة بالمشكلات لمعالجتها في اجتماع واحد

يميل المدراء إلى مواجهة الكثير من المشاكل مع زملائهم الذين يأتون إليهم بشأن قضايا تتعلق بالتوظيف والمخاوف المتعلقة بالميزانية. لذا، يمكن للموظفين تدوينها وحفظها لاجتماع واحد.

وقالت كيرسليك: "في المرة القادمة التي تواجه فيها موقفا صعبا، خذ الوقت الكافي للتفكير في حل مدروس.

بدلا من إلقاء المشاكل على رئيسك في العمل، فكر بشكل استباقي. ومن خلال تقديم بعض الخيارات المدروسة له، فإنك توفر طريقة للخروج من المشكلة، ما يجعل حياة مديرك أسهل وسط الفوضى، ويلفت انتباهه لمهاراتك".

الفخر بإنجازات المدير

خصص دائما وقتا لإظهار تقديرك لمساهمات مديرك في المشروع، بدلا من أخذ الفضل لنفسك.

وقالت كيرسليك: "اجعل من نفسك الموظف الذي يلاحظ أن المدير يقوم بعمل جيد. قل شكرا لتوجيهاته عند المساعدة في مشروع ما. ومن خلال مشاركة الأضواء، فإنك تُظهر أنه يمكنك أن تكون كريما وتعرف كيفية نشر التقدير عندما يحين الوقت.

وأضافت: "إن إعطاء بعض التقدير (دون التملق!) يبني حسن النية في العلاقة".

المصدر: ديلي ميل