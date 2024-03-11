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طائرة تغير مسارها بعد ولادة طفلة على متنها

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طائرة تغير مسارها بعد ولادة طفلة على متنها
Gettyimages.ru
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وضعت سيدة أردنية مولودتها على متن طائرة في رحلة تجارية متجهة من الأردن إلى بريطانيا، ما أدى إلى تحويل مسار الطائرة إلى إيطاليا.

وذكرت شبكة BBC البريطانية أن الطبيب حسن خان الذي ساعد المرأة على الولادة في منتصف الرحلة وصفها بأنها "معجزة".

وقال دحسن خان إن الرحلة من عمان، إلى مطار لوتون في لندن، استغرقت ساعتين صباح السبت عندما استدعى الطاقم الطبيب، مبينا أن المرأة التي تبلغ من العمر 38 عاما أنجبت فتاة تتمتع بصحة جيدة.

وأشار إلى أن الطائرة تم تحويلها إلى مطار برينديزي بجنوب إيطاليا، حتى يمكن نقل المرأة وطفلتها إلى المستشفى، مشيرا إلى أن المرأة الأردنية لم تكن تتحدث الإنجليزية وكان على شخص آخر على متن الطائرة يترجم لها أثناء الولادة.

وأضاف: "لقد كانت متوترة للغاية بشأن الوضع برمته، ولكن، من خلال المترجم، تمكنت من طمأنتها بأن لدي القليل من الخبرة مع الأطفال حديثي الولادة".

المصدر: BBC



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