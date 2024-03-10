سابقة في ألمانيا.. شوارع فرانكفورت تزدان بحلة رمضان (صور)

ازدانت مدينة فرانكفورت الألمانية بالأضواء الأحد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في سابقة على المستوى الوطني وفقا للسلطات والإعلام المحلي.

وكشف رسميا عن لافتة كبيرة كتب عليها "رمضان مبارك" وعرض للأضواء على شكل نجوم وفوانيس، في حفل أقيم مساءا تمت خلاله اضاءة شارع للمشاة بوسط المدينة يعج بالمطاعم والمقاهي.

وهي المرة الأولى التي تضاء فيها مدينة ألمانية خلال شهر رمضان، بحسب السلطات المحلية ووسائل الإعلام الألمانية.

ورحبت رئيسة بلدية مدينة فرانكفورت نرجس إسكندري غرونبرغ بــ "اللفتة "الرائعة" التي تشهد على "التعايش السلمي بين جميع سكان فرانكفورت".

وقالت مطلع الأسبوع "في أوقات الأزمات والحروب تعطي هذه الإضاءات أمل للجميع وتعزز تماسك مجتمعنا الحضاري والمتنوع".

ويبلغ عدد سكان المدينة، المركز المالي لألمانيا، أكثر من 750 ألف نسمة بينهم 100 ألف مسلم.

وبحسب صحيفة "بيلد" تم أيضا نشر زينة رمضان في شوارع مدينة كولونيا لأول مرة رغم أن تمويلها جاء من تبرعات خاصة وليس من الأموال العامة.

ورحب مجلس "التنسيق الإسلامي فرع فرانكفورت"، بالبادرة التي اعتبرها علامة على "الاعتراف بالتنوع الثقافي والديني للمدينة العالمية".

AFP

AFP

المصدر: أ ف ب